SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANDERSON, Juan. - Fer Malenchini y Martín Virasoro acompañamos a nuestros amigos Andy y Sol en la partida de su hermano Juanjo.

✝ ANDERSON, Juan. - Las familias Alzaga y Basso despiden a su querido Juanjo, abrazan fuerte a su familia en este triste momento y rezan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa