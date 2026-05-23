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ANDERSON, Juan
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ANDERSON, Juan. - Fer Malenchini y Martín Virasoro acompañamos a nuestros amigos Andy y Sol en la partida de su hermano Juanjo.
✝ ANDERSON, Juan. - Las familias Alzaga y Basso despiden a su querido Juanjo, abrazan fuerte a su familia en este triste momento y rezan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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