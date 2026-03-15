SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANGEL, Patricia Marta, q.e.p.d., falleció el 10-3-2026. - Su hermana Nora, sus sobrinos y sobrinos nietos la despiden con dolor y esperanza. Que Dios la reciba en su amor y goce de su paz eterna.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa