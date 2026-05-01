Rating: mientras Beto Casella lucha por instalar su nuevo programa, Edith Hermida encontró su lugar en ElNueve

Uno de los pases del año tuvo que ver con la salida de Beto Casella de elNueve para ocupar el horario de las 22 en América. Tras 20 años al frente de Bendita, el conductor decidió mudarse de canal, luego de varios traspiés que vivió en las últimas temporadas. Una movida como esta generó mucha expectativa en los medios y los televidentes, ya que el cambio implicó un volver a empezar para los dos programas.

El miércoles 18 de febrero a las 22, Casella debutó en la pantalla de América con una cortina en italiano: el tema “Felicità“, la canción de Al Bano y Romina Power. “Este va a ser un poquito el leitmotiv del programa, la marcha y la cortina. Voy a presentar a un panel de lujo, conocido, veterano en algunos casos”, dijo el conductor mientras le dio pie a cada uno de sus panelistas: Any Ventura, Alejandra Maglietti, Walter Queijeiro, Pachu Peña, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Agustín Guardis, Enzo Aguilar y Gabriel Cartañá. En el estreno, el nuevo programa se basó en informes, debate en el piso, humor y un reportaje con un personaje conocido. El debut obtuvo un promedio de 2,6 puntos y en su primera semana, logró ubicarse tercero en su franja horaria y fue uno de los programas más vistos de América TV. Pero con el correr de los días, los números cambiaron y el primer mes promedió 1.5 puntos.

Con estos resultados el programa decidió hacer cambios: desde un informe inicial extenso con un resumen del día a la incorporación de nuevos panelistas, durante abril los números de rating fueron subiendo gradualmente. De Oscar Mediavilla, pasando por Marcela Feudale, a Carmela Bárbaro, BTV está tratando de encontrar su lugar en una franja muy competitiva. Se sabe que cada vez que debuta un programa, en la televisión de hoy, pasan un par de meses hasta que los productores encuentran lo que el público espera de ese envío.

Cuando Casella decidió abandonar la pantalla de El Nueve para pasar a ser parte de América, arrancó una nueva etapa para Bendita. Luego de varias idas y vueltas, los directivos del grupo Octubre resolvieron que Edith Hermida fuera la encargada de conducir el programa y retuvo a dos históricos del panel como Horacio Pagani y Evelyn Von Brocke. Junto con Luca Martin, Juanita Groisman, Renzo Bengoechea, Ivo Cutzarida, Guille Barrios, Federico Bulos, Montse Brizuela, Daniel Gómez Rinaldi y el personaje del “Heavy, re jodido” que interpreta el actor Eduardo Calvo, conformaron el nuevo staff. Y si bien en un comienzo todas las miradas estuvieron puestas en el rating de la nueva conductora, en los primeros tres meses del año, Bendita cosechó un promedio de 2.4 puntos, números más que aceptables para el Nueve.

Una guerra silenciosa que suma capítulos

Aunque Bendita y BTV no compiten en horarios, las comparaciones comenzaron desde el día que Beto Casella debutó en la pantalla de América. ¿Los dos ciclos son parecidos? La respuesta es sí. Los informes tienen la misma impronta más allá de que BTV modernizó a los clásicos muñequitos por unos funkos realizados con inteligencia artificial. En los dos casos, es lo que más mide. Pero el Nueve no le perdona al conductor haberse ido y tomó algunas decisiones que llamaron la atención. El canal que comanda Diego Toni decidió estirar la duración de Bendita, durante varias semanas, que por lo general estaba terminando pasadas las 22 y de esta manera se ubicaba mano a mano con su exconductor por varios minutos. Por otro lado, la vuelta de Tamara Pettinato al panel no pasó inadvertida. La histórica colaboradora fue separada del ciclo tras la viralización de videos junto al expresidente Alberto Fernández, en pandemia, en la Casa Rosada. Y si bien Beto no fue el responsable de su salida, tuvo que poner la cara frente a toda la polémica que se generó en aquel momento.

Tamara Pettinato regresó al panel de Bendita

Pero lo que encendió aún más esta guerra silenciosa fueron las declaraciones de Edith Hermida sobre el rating de BTV y la decisión de Casella de irse a América. “La verdad es que no lo llamé pero él tampoco me llama. Quiero y espero que le encuentre la vuelta. Él dice que está contento con la decisión que tomó pero yo no le creo”, argumentó la conductora de Bendita.

Pero esta no fue la única crítica que recibió el ciclo debutante. De hecho, frente a varias versiones periodísticas que hablaban de un supuesto ultimátum, entre otras cosas, Casella salió con los tapones de punta a responderles a todos. El mismo conductor desmintió un posible levantamiento y aclaró que están haciendo todos los cambios necesarios para llegar al objetivo de rating que pretende el canal. “En América están a muerte conmigo. Nos falta medio punto más, pero lo vamos a hacer. Si yo no hago medio punto más, dejo de llamarme Bautista Casella”, dijo en diálogo con Puro Show. Pero además se refirió a las declaraciones de su excompañera: “Yo alguna vez le dije venite a trabajar conmigo, hay mucha gente que está trabajando en Bendita porque yo la llevé y les dejé un departamento equipadisimo divino y no me arrepiente. Ella lo dice con dolor porque preferiría que yo le diga ‘vuelvo’. Mientras esté la gente por la que me fui, no volvería ni loco”.

Lo cierto es que durante el mes de abril, BTV mejoró sus números y pudo algunas veces imponerse frente a la competencia directa. El ciclo que conduce Casella logró un promedio de 1.6 puntos. América pretende una base de 2 puntos, con lo cual no están tan lejos de cumplir el objetivo. Por su parte, Bendita sigue instalado en su horario histórico con la buena marca de 2.5. Cabe destacar que en la franja de las 22 están instalados tanques como Gran Hermano (Telefe), seguido de Es mi sueño (Eltrece), dos de las propuestas más vistas de la pantalla chica. La televisión de hoy es tan volátil en cuanto a ratings se refiere, que nadie puede considerarse el dueño de la pelota. La mayoría de los programas festejan haber subido décimas, en un contexto donde el 80% de los ciclos que van en vivo están por debajo de los 3 puntos.