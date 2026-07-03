LA NACION

ANTONINI, Antonio S. M.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ANTONINI, Antonio S. M., q.e.p.d. - Sus primos hermanos Ana María, Alberto B., cónyuges y descendientes lamentan su partida y ruegan oraciones por su descanso eterno.

ANTONINI, Antonio, q.e.p.d. - El directorio y colaboradores de Constructora Sudamericana participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

ANTONINI, Antonio, q.e.p.d. - La Academia Nacional de Bellas Artes, su presidente, la mesa directiva, los académicos y el personal administrativo lamentan el fallecimiento de su académico emérito. Acompañan con profundo pesar a su familia y seres queridos en este momento de dolor.

ANTONINI, Antonio. - Carmen M. de Ortelli, hijos y nietos despiden a Antonio con mucho cariño.

ANTONINI, Antonio. - La Academia de Arquitectura y Urbanismo despide con dolor a su socio fundador y acompaña a su familia.

ANTONINI, Antonio, Arq., q.e.p.d. - El directorio de Atec y su personal lamentan el fallecimiento de quien ha sido un extraordinario arquitecto y un amigo de la casa. Acompañamos a su familia con nuestro mayor afecto.

ANTONINI, Antonio, q.e.p.d. - El Estudio Urgell - Penedo - Urgell participa con profundo pesar el fallecimiento de su amigo y socio, acompañando a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

ANTONINI, Antonio, q.e.p.d. - Beatriz y Jackie Gear participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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