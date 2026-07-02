Para emular a su madre: el oso hormiguero bebé que quedó huérfano y vive abrazado a un oso de peluche

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy dio a conocer un video en el que un oso hormiguero pequeño es asistido por un equipo de profesionales para, posteriormente, ser devuelto a la naturaleza.

El oso hormiguero rescatado en Jujuy

En el registro audiovisual se observa una particularidad y es que el ejemplar está acompañado por una peluche de color blanco. Esto se debe a que el ejemplar rescatado es muy pequeño y está lejos de su madre, por lo que es preciso quitarle el miedo a través de un elemento que le sirva de compañía y se le asemeje en tamaño.

La utilización del peluche es de gran importancia porque cumple la función de reemplazar, en parte, el cuerpo de la madre. La cría se abraza al peluche, duerme con él y se siente protegida mientras recibe los cuidados necesarios de los especialistas.

El oso hormiguero fue encontrado en la localidad jujeña de Ledesma y una vez que se recupere, crezca en edad y tamaño, será reintroducido al ecosistema. Este proceso, según conta en el material audiovisual, llevará tiempo y está pautado que se realice en la provincia de Corrientes.

Los motivos por los que un oso hormiguero bebé vive abrazado a un oso de peluche

Gracias a este método, muchos osos hormigueros logran crecer con menos estrés, recuperan fuerzas y, cuando están listos, pueden regresar a su hábitat natural.

Cuando el oso hormiguero fue encontrado, estaba solo, fuera de su hábitat y sin chances de sobrevivir. Fue así que el equipo de fauna silvestre del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático lo recibió y empezó a cuidarlo.

“Para que pueda volver al monte tiene que crecer, pasar una cuarentena sanitaria completa, y entrar en un programa de reintroducción profesional”, explica el video que acompaña la publicación en redes sociales.

A su vez, este organismo estatal, que en varios rescates trabaja con la Fundación Rewilding Argentina, informa el procedimiento que debe seguir la ciudadanía en caso de encontrar un ejemplar de alguna especie de fauna silvestre.

A nivel local, el equipo de fauna silvestre recomienda no tocar al animal y contactarse inmediatamente a través del servicio de mensajería WhatsApp, al número 3886080263 y esperar la asistencia del equipo profesional que realiza un análisis clínico del animal, evalúa su estado general y proyecta las condiciones para devolverlo a la naturaleza, según las características de cada ejemplar.