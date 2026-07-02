SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANTONINI, Antonio Sergio Mauro, 1-7-2026. - Aton, con mucho amor te acompañamos con oraciones en tu camino hacia el Señor, de la mano de María. Gracias por tu vida, te llevaremos siempre en nuestros corazones hasta que nos volvamos a encontrar en el cielo. Con amor, Fabli, Lu y Rudolf, Martina, Juana y Fer, Sergio y Ale, Nico; tus nietos Juana y Gero, Clara, Franco, Matilde Miani; Jero, Lucas, Ema Calcagno; Pietro, Gaia y Tomi Antonini y tu bisnieta Azul González Miani.

✝ ANTONINI, Antonio Sergio Mauro, Arq. q.e.p.d. - El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo participa con dolor el fallecimiento de su ex presidente, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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