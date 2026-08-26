ARANGUREN, Inés

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARANGUREN de CASTRO ALMEYRA, Inés. - Héctor Mairal y Patricia López Aufranc, Cecilia, Carolina y Pedro Mairal y sus familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Adolfo y a sus hijas con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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