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LA NACION

ARANGUREN, Inés

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARANGUREN de CASTRO ALMEYRA, Inés. - Héctor Mairal y Patricia López Aufranc, Cecilia, Carolina y Pedro Mairal y sus familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Adolfo y a sus hijas con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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