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ARAOZ, Luis Rodolfo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ARAOZ, Luis Rodolfo. - Tus hijos María Silvina y Francisco Saravia, Florencia y Lisandro Sevillano, Mercedes y Sebastián Pillado, Bernabé y Noelia Caruncho, Agustina y Tomás Roldán y tus nietos Pedro, Joaquin, Ramiro, Valentina, Santiago, Juan Cruz, Catalina, Iván, Wenceslao, Felícitas, Rufino, Isabel, Bautista, Elena y Guadalupe te despedimos con todo nuestro amor hoy, 13.30 hs., en el Jardín de Paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION