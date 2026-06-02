Tragedia en Tierra del Fuego: murieron una turista uruguaya y un guía en una excursión al glaciar Vinciguerra

USHUAIA.- En la mañana del martes 2 de junio, la Comisión de Auxilio de esta ciudad, junto con la Policía de Tierra del Fuego, trabaja en la zona del glaciar Vinciguerra para recuperar los cuerpos de dos personas que fallecieron ayer mientras realizaban un trekking en ese sector de alta montaña, uno de los más visitados —y exigentes— de esta provincia.

El operativo se desarrolla en condiciones climáticas adversas y en un terreno de difícil acceso. El glaciar Vinciguerra presenta una alta dificultad y una exigencia física considerable. Se trata de un recorrido de aproximadamente 14 kilómetros ida y vuelta, con una duración estimada de unas ocho horas.

Según información oficial, la búsqueda comenzó en la noche del lunes, luego de que la madre del guía informara que las dos personas no regresaron de la excursión al glaciar, situado al norte de Ushuaia.

En ese contexto, cerca de la 1 de la madrugada la Comisión de Auxilio local detectó que en la parte superior del glaciar se encontraban sin vida Emiliano Feida —guía de montaña de Ushuaia, de unos 40 años— y una mujer identificada como Abril Melina Marino Pereira, turista uruguaya de 25 años.

Se presume que ambas personas sufrieron una violenta caída, aunque no hay más información oficial por el momento, ya que el operativo de rescate de los cuerpos continúa en la zona. Se prevé que el traslado se realice con apoyo aéreo durante esta mañana.

Los operativos en alta montaña requieren coordinación, experiencia y equipamiento especializado para asistir o recuperar personas en áreas remotas. (Foto de archivo) Comisión de rescate de Ushuaia

El trekking al Vinciguerra suele ser promocionado como una caminata de dificultad media, pero en la práctica presenta condiciones que lo ubican entre las experiencias más exigentes de Ushuaia.

El recorrido implica entre 13 y 14 kilómetros de ida y vuelta, con varias horas de marcha atravesando turbales, pendientes pronunciadas, sectores de roca húmeda y zonas de hielo o nieve, según la época del año.

Especialistas y operadores turísticos coinciden en que la dificultad real es “media-alta”, con una exigencia física considerable y riesgos que se incrementan en otoño e invierno, cuando el terreno se vuelve resbaladizo y las condiciones meteorológicas pueden cambiar de forma abrupta.

A esto se suma un factor clave: el glaciar en sí no es plenamente transitable debido a la presencia de grietas, lo que incrementa el peligro para quienes avanzan sin experiencia técnica o sin el equipamiento adecuado.

Noticia en desarrollo.