El Gobierno de la Ciudad propone cambiar el nombre a un barrio

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició una consulta vecinal que busca modificar el nombre de Villa Riachuelo, barrio ubicado en el extremo sur porteño.

Los habitantes de la Comuna 8 —que abarca además a Villa Lugano y Villa Soldati, dos barrios que limitan con Villa Riachuelo— recibieron un correo oficial con el asunto: “Participá en la elección del nuevo nombre de tu barrio”.

En el mensaje, la gestión de Jorge Macri argumentó que la iniciativa nació de “inquietudes en reuniones vecinales” e invitó a los residentes a sumarse al debate.

El Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez

Desde el Ejecutivo porteño confirmaron a LA NACION que el área de comunicación directa envió el correo a raíz de la propuesta de un solo vecino.

“En respuesta a las inquietudes planteadas en reuniones vecinales, queremos invitarte a ser parte de un proceso abierto para aportar tu visión sobre la denominación del barrio. Esta iniciativa está pensada para que entre todos logremos que el barrio nos represente de la mejor manera”, detalla el mensaje enviado a los habitantes del barrio.

El cuestionario digital adjunto indagaba si los ciudadanos se sienten “identificados con el nombre actual” y si consideran que este “refleja la identidad, historia y cultura de la comunidad”.

Polémica entre vecinos

La iniciativa generó malestar entre algunos vecinos. Cristian Bentivenga, residente de Villa Riachuelo, explicó que la propuesta surgió a partir de un reclamo de cierto sector vecinal -inmobiliario y comercial- que alegó que sus actividades profesionales se veían perjudicadas.

“Dicen que cuando quieren vender un producto o departamento y la gente lee el nombre del barrio, desiste de la compra. No podemos permitir que el marketing se lleve puesto a un barrio”, se quejó el hombre en diálogo con Futurock.

Y añadió: “Estamos preocupados. La propuesta es que todo pase a llamarse Villa Lugano, pero no solo cambiás el nombre sino que eliminás un barrio”.

En las redes sociales el rechazo también se hizo sentir, con mensajes que defienden el arraigo local: “Al cambiarle el nombre, estaríamos matando a un barrio. No le cambiemos el nombre, construyamos uno mejor entre todos”.

Historia del barrio

Consolidado en 1888 tras el loteo de la Sociedad de Tierras General Pobladora, Villa Riachuelo combina su pasado rural con hitos como el Puente de la Noria y el Autódromo, inaugurado en 1952.

Aquel año la Sociedad de Tierras General Pobladora obtuvo un permiso por ley de la Nación para realizar el dragado del cause del Riachuelo en los últimos 33 kilómetros de su recorrido. Aquellas obras no se realizaron, dejando, en cambio, el trazado de la planta urbana de una villa en el extremo sudoeste de nuestra Ciudad. Esta compañía abrió calles y vendió algunos terrenos donde se instalaron tambos y chacras. Estos parajes se bautizaron con el nombre de la “villa del Riachuelo”.

Puente La Noria Emiliano Lasalvia - LA NACION

A comienzos del siglo XX, la obra de mayor magnitud en la zona era el Puente de la Noria. Este paso clave comunicaba la provincia de Buenos Aires —desde Lomas de Zamora— con las quintas y chacras que rodeaban el enclave urbano. Por allí ingresaban las tropillas de hacienda que luego bajaban por la avenida Roca con destino a los mataderos de Liniers.

El primer emplazamiento del paso de la Noria se construyó en 1905, justo en los terrenos que hoy ocupa el Autódromo de la Ciudad. Sin embargo, la posterior rectificación del Riachuelo obligó a levantar una nueva estructura en 1944. El puente actual se inauguró doscientos metros más al oeste del original, justo a la altura de la avenida General Paz.

Ubicado en un predio de 150 hectáreas con comodidades, pistas, boxes, oficinas, garajes, tribunas populares y oficiales y una torre de control con un sistema de cronometraje, el Autódromo se inauguró en 1952. El trazado de pista más importante es el que comprende la recta principal o de largada. También se destacan la curva denominada “la S del ciervo”, la recta del Curvón, el Curvón, y luego una recta que conduce hacia la llamada “chicana de Ascari”.

El despegue de la Villa Riachuelo llegó a partir de 1908, impulsado por el tendido del ferrocarril en el paraje lindero, en los altos donde se fundó Villa Lugano. Hasta entonces, el tranvía era el único medio de comunicación de los pobladores con el resto de la Capital, ya que el camino al Puente Alsina —actual avenida Roca— quedaba continuamente afectado por las inundaciones.

Hasta el día de hoy el barrio conserva la distribución de damero, propia de la Ciudad de Buenos Aires. Las calles interiores son, en general, tranquilas al ser un barrio encerrado entre avenidas.