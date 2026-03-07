LA NACION

ARATA, Pedro

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARATA, Pedro. - Su novia Dolores Calmejane despide con amor a Pedro junto con su padre Francisco y su hermana Matilde, agradeciendo su vida y acompañando a su familia en la oración.

ARATA, Pedro. - Abrazamos a Lolo y a los Arata con todo cariño. Un lujo haber conocido a Pepo que ya goza de la vida eterna. Johnny Scanlan y Fernanda Castellano y sus hijos Catalina, Stephanie y John.

ARATA, Pedro. - Susana Terz Alem de Mastromarino, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Lolo y a la familia Arata en este momento y ruegan una oración en su memoria.

