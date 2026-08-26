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ARBIZU, Germán
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ARBIZU, Germán, Clte. buzo táctico. - Germán fuiste un referente importante, ejemplo de jóvenes buzos tácticos. El Rompehielos te debe mucho, descansa en paz. CN R. Nolte Polledo.
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