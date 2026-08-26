Saltar al contenido principal
LA NACION

ARBIZU, Germán

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARBIZU, Germán, Clte. buzo táctico. - Germán fuiste un referente importante, ejemplo de jóvenes buzos tácticos. El Rompehielos te debe mucho, descansa en paz. CN R. Nolte Polledo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Crió a un ñandú desde que era pichón, pero socorristas debieron rescatarlo después de que se lesionara
    1

    De un patio en Moreno a un bioparque: crió a un ñandú desde que era pichón, pero socorristas debieron rescatarlo después de que se lesionara

  2. Encontraron muerto a Max Higgins, el jamaiquino que prometió construir el “Disney argentino”
    2

    Encontraron muerto en situación de calle a Max Higgins, el jamaiquino que prometió construir el “Disney argentino”

  3. Un exdirectivo de Techint admitió haberle pagado cerca de US$1.000.000 a la mano derecha de De Vido
    3

    Juicio del caso Cuadernos: exdirectivos de Techint admitieron haberle pagado cerca de un millón de dólares a la mano derecha de De Vido

  4. Llegaron más de 4200 camiones a los puertos del Gran Rosario por el fuerte ritmo de exportaciones
    4

    Cosecha récord: llegaron más de 4200 camiones a los puertos del Gran Rosario por el fuerte ritmo de exportaciones