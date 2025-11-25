LA NACION

ARENAZA, Jorge Salvador

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARENAZA, Jorge Salvador, q.e.p.d. - Raúl Carlos Mendizábal despide a su muy querido primo con muchísimo dolor. Curqui, ya nos encontraremos cuando el Señor lo disponga. Te prometo mis oraciones.

ARENAZA, Jorge Salvador, q.e.p.d. - Raúl Mendizábal, su esposa María Inés Bedatou y sus hijos Raúl, Matías e Inés y sus familias despiden con dolor a Jorge, acompañan con cariño a su familia y ruegan por su eterno descanso.

ARENAZA, Jorge Salvador, q.e.p.d. - Raúl Mendizábal y Cía. SAC despide a su cliente y amigo don Jorge, acompaña a su familia y ruega una oración por su descanso en paz.

