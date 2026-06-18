SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARIAS LUCO, María Verónica, q.e.p.d. - Juan Francisco Martin y Elina María Norte, sus hijos, nueras, yerno y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

✝ ARIAS LUCO, María Verónica, q.e.p.d. - Vero te despedimos con profunda tristeza. ¡Te vamos a extrañar! Acompañamos a Isa y Artur con todo nuestro cariño. María Rey Pastor, Mariana Allerand y Juan Pinedo Allerand.

✝ ARIAS LUCO, María Verónica, q.e.p.d. - Despedimos a Vero con gran tristeza y acompañamos a Artur e Isa con todo nuestro cariño. Caro, José y Mer, Sofi, Marcela y Mario.

Avisos fúnebres

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