El diputado nacional Juan Grabois protagonizó un fuerte cruce con su par y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, durante el plenario en el cual el oficialismo obtuvo dictamen para el tratamiento de los acuerdos de conciliación alcanzados entre la Argentina, Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund.

La tensión comenzó unos 40 minutos después del inicio de la reunión, cuando el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, tomó la palabra y reclamó que se le permitiera intervenir a Grabois. “Habíamos tratado de ordenar mejor cómo se iba a manejar la comisión, pero no me parece esto”, cuestionó.

“Lo dejo para después”, contestó Benegas Lynch. Luego, le recriminó: “Me anotaste de prepo a [Juan] Grabois, Germán. Me fijo y no está en la comisión. Yo administro la lista de oradores, déjamelo a mí”.

La respuesta desató la reacción del dirigente social, quien comenzó a gritar desde el fondo de la sala: “No te hagas el cancherito. Hablame bien”. “Estoy hablando yo, Grabois. Callate”, retrucó el legislador libertario.

Fuerte cruce entre Juan Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados: “Sos bastante pelotudo”

Lejos de apaciguarse, la discusión escaló. “Te está pidiendo la palabra para un diputado. No te hagas el cancherito, te queda bastante mal. Sos bastante pelotudo”, lanzó Grabois, lo que generó abucheos entre los presentes. “Habla tanto de vos, Juan, como de mí”, le respondió Benegas Lynch.

Las rispideces entre ambos no culminaron allí. Una hora más tarde, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda le cedió la palabra a Grabois. “Gracias, genio”, chicaneó ni bien le habilitaron el micrófono.

El comentario no fue menor para el diputado oficialista, que retrucó: “Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso”. “Si lo elevo al tuyo, va a ser al nivel de una suela... Pero si querés que me apure...”, dijo Grabois.

“Hablá bien, con buenas forma”, insistió Benegas Lynch, que fue interrumpido abruptamente: “Callate un poquito la boca y dejáme hablar”. “¿Vos crees que me afecta algo lo que digas ? Después nos encontramos en la calle, vestido de jean y zapatillas, y me saludas. Y acá te haces el picante“, lo interpeló el hijo de Alberto Benegas Lynch.

“Yo ahora estoy vestido de zapatillas y jean. Si querés, nos encontramos ahora en un rato. No tengo problema”, deslizó Grabois, propuesta con la que dio por terminada la conversación.

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