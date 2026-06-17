Ranking QS: la UBA se mantiene como la única universidad de América Latina entre las 100 mejores del mundo

La Universidad de Buenos Aires (UBA) conservó su posición en el puesto 84 a nivel global y por segundo año consecutivo es la única de América Latina que integra el grupo de las 100 mejores universidades del mundo, según la clasificación anual elaborada por la consultora internacional QS Quacquarelli Symonds, publicada hoy.

La UBA ocupó el primer lugar de la región en once de los últimos doce años. A nivel global, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) conserva el primer puesto desde hace 15 años. El Imperial College de Londres se mantiene en segundo lugar por tercer año seguido, posición que ahora comparte con la Universidad de Stanford, que ascendió desde el tercer puesto. El top cinco mundial se completa con la Universidad de Oxford y la Universidad de Harvard. No hubo nuevas incorporaciones entre las diez primeras posiciones.

La estabilidad de la UBA en la clasificación es considerada un resultado destacado en un contexto de retroceso general en América Latina: solo nueve universidades de la región mejoraron su posición, 47 se mantuvieron estables y 60 descendieron. La Argentina refleja una de las caídas más pronunciadas, con nueve universidades que bajan y solo una, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que logró mejorar su ubicación.

La UBA integra, además, un reducido grupo de las mejores instituciones en dos dimensiones específicas evaluadas por QS: se ubica en el puesto 34 global en reputación académica y en el puesto 24 en resultados de empleabilidad, consolidándose entre las 50 mejores instituciones del mundo en ambos indicadores.

La UNC, la única que mejoró su ubicación este año, pasó del rango 851-900 al escalafón 801-850 GoogleMaps

Por otro lado, registró un descenso en el indicador “redes internacionales”, que mide las publicaciones científicas realizadas en colaboración con instituciones de otros países, evaluando la capacidad de una universidad para generar y sostener redes internacionales de investigación.

Ricardo Gelpi, el rector de la UBA, dijo: “El resultado de este ranking muestra que continuamos estando entre las mejores universidades de la región y del mundo, y que el esfuerzo de docentes, no docentes e investigadores no es en vano. Aunque también da cuenta de cómo el desfinanciamiento de los últimos años tiene consecuencias directas en el sistema universitario argentino”.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo y redobla nuestro compromiso con la sociedad argentina, que entiende el valor de la educación, de las universidades públicas y de nuestros profesionales. Por quienes confían en nosotros, por nuestra gente, seguiremos trabajando con la misma responsabilidad de siempre”, cerró.

Ben Sowter, vicepresidente senior de QS, también se refirió a los recortes presupuestarios y los reclamos por financiamiento, salarios y capacidad para la investigación que se intensificaron los últimos años. “El hecho de que la UBA mantenga el puesto 84 es una prueba de su resiliencia en medio de las crecientes presiones de financiación internas y la intensificación de la competencia regional y global”, coincidió.

"Este reconocimiento nos llena de orgullo y redobla nuestro compromiso con la sociedad argentina", dijo Ricardo Gelpi, rector de la UBA Fabian Garcia

El sistema universitario argentino

La Argentina sigue teniendo el cuarto sistema de educación superior con mayor representación regional, con 16 universidades clasificadas en la edición 2027, en la que el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) hizo su debut y se situó en el rango 1201-1400. A la UBA le sigue la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la única otra universidad argentina que se sitúa entre las 500 mejores. Descendió del puesto 458 al 474.

La Universidad Austral y la Universidad Católica Argentina (UCA) compartieron la tercera posición nacional en el puesto 530, tras haber retrocedido respecto de la edición anterior, cuando ocuparon los lugares 519 y 517, respectivamente.

“Recibimos este resultado con mucha alegría y al mismo tiempo, con responsabilidad, entendiendo que los rankings constituyen una mirada externa que nos permite evaluar nuestro desempeño, reconociendo fortalezas e identificando oportunidades de mejora. En este caso, los avances reflejan dos dimensiones centrales de nuestro proyecto educativo: la cercanía y acompañamiento personal de cada alumno, y la formación que preparar a nuestros profesionales para generar un impacto positivo en las organizaciones y en la sociedad”, dijo Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.

La Universidad de Palermo (UP) también bajó desde el rango 771-780 al rango 781-790. La UNC, la única que mejoró su ubicación este año, pasó del rango 851-900 al escalafón 801-850.

En tanto, la Universidad de San Andrés (Udesa), la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se mantuvieron en el rango 1001-1200. A ese mismo tramo descendieron la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de Belgrano (UB), que en la edición anterior se ubicaban entre el 951 y el 1000.

La Universidad de La Plata (en la foto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo) es la única otra universidad argentina que se sitúa entre las 500 mejores del mundo UNLP

Por su parte, la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo) se mantuvo en el 1201-1400 y otras tres –la del Litoral (UNL), la del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen) y la Tecnológica Nacional (UTN)– cayeron desde el anteúltimo rango (1201-1400) al último nivel de la calisficación, por debajo de 1400.

El QS World University Rankings se elabora a partir de las puntuaciones de una institución en nueve indicadores. La Argentina es líder regional en la clasificación sobre el tamaño de las clases y los recursos docentes, es decir, la proporción de profesores por estudiante. Si bien la institución mejor posicionada en este aspecto es El Colegio de México, cuatro de las otras siete universidades latinoamericanas que figuran entre las 100 mejores en la proporción de profesores por estudiante son argentinas: la UCA, la UADE, la UP y la Universidad Austral.

La proporción de profesores por estudiante y los resultados de empleo (capacidad de las universidades para formar graduados bien preparados para insertarse en el mundo laboral) siguen siendo puntos fuertes en las universidades argentinas clasificadas.

Además, el país presenta uno de los sistemas de educación superior más internacionales de América Latina. La UBA es la universidad latinoamericana con mejor desempeño en proporción de profesores internacionales (puesto 343), mientras que la Universidad de Palermo lidera en cantidad de estudiantes extranjeros (puesto 184).

Los principales desafíos del país se encuentran en los indicadores relacionados con la investigación, incluyendo las citas por profesor y la red internacional de investigación. Estos desafíos coinciden con los de América Latina en general, siendo las citas por profesor un desafío particular para la región: ninguna universidad logra ubicarse entre las 500 mejores en este punto.

Tras la Cuarta Marcha Federal para reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, el Gobierno, rectores y sindicatos alcanzaron un acuerdo por más fondos Nicolás Suárez

“La Argentina sigue destacándose por sus fortalezas en capacidad docente y atractivo para estudiantes internacionales. Sin embargo, los indicadores vinculados con la investigación continúan por debajo de los estándares globales”, señaló Sowter, quien también advirtió el contexto de presión sobre el sistema universitario público en el que se conteztualizan estos resultados.

Como se dijo, de las 116 universidades previamente clasificadas en América Latina 60 descendieron, 47 se mantuvieron estables y solo nueve subieron. Brasil continúa como el sistema con mayor representación con 22 universidades, seguido por México con 18 y Chile con 17.

Las cinco universidades con mejor desempeño en América Latina además de la UBA (84), son la Pontificia Universidad Católica de Chile (119), la Universidade de São Paulo (133), la Universidad Nacional Autónoma de México (145) y la Universidad de Chile (185). Por primera vez desde 2015, la Católica de Chile superó a la institución brasileña para convertirse en la segunda mejor de la región.

Solo Ecuador y Costa Rica lograron avances netos en sus sistemas este año. La Universidad de Costa Rica registró la mayor mejora individual de la región al subir 36 posiciones hasta el puesto 463. En contraste, Colombia sufrió uno de los retrocesos más marcados, con 10 de sus 12 universidades en caída.

Panorama global

El ranking de 2027 evaluó a 1500 universidades de 106 sistemas de educación superior. Estados Unidos es el sistema más representado con 184 universidades, seguido por el Reino Unido (93) y China continental (85), el que más instituciones nuevas sumó en la lista, con 13 incorporaciones. Fuera de los líderes tradicionales, solo Suiza y Singapur lograron ubicar universidades en el top 10 mundial con la ETH de Zúrich (puesto 8) y la Universidad Nacional de Singapur (puesto 10).

“Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en educación superior global, con instituciones como el MIT, Harvard y Caltech que marcan la referencia en influencia investigadora y reputación. Al mismo tiempo, el mapa global de la educación superior se está diversificando, ya que las instituciones de Asia y Oriente Medio convierten una inversión sostenida en investigación e internacionalización en avances medibles”, describió Sowter.