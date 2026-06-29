ARRAMBIDE, Ghislaine Huberte Maria

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARRAMBIDE de MORELL, Ghislaine Huberte Maria q.e.p.d., fallecio el 27-6-2026. - Su sobrina y ahijada Chantal Llambí de von Wuthenau junto con Celedonio von Wuthenau; sus sobrinos nietos Matías y Manuela Valdettaro, Marcos y Sofia, la despiden con muchísimo cariño y admiración por su testimonio de entrega y aceptación, rogando oraciones en su memoria. La despediremos mañana, a las 13, en el Memorial de Pilar.

Avisos fúnebres

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