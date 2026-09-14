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ARRÚA, Gladys Beatriz,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ARRÚA, Gladys Beatriz, q.e.p.d., falleció el 13-9-2026. - Quienes integramos las Fiscalías Generales de la Seguridad Social lamentamos profundamente tu pronta partida. Fuiste una compañera excepcional, querida y respetada por todos nosotros, y te recordaremos siempre con mucho cariño. Elevamos una oración por tu eterno descanso y acompañamos a tu hija y a tu familia en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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