Saltar al contenido principal
LA NACION

ARRÚA, Gladys Beatriz,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARRÚA, Gladys Beatriz, q.e.p.d., falleció el 13-9-2026. - Quienes integramos las Fiscalías Generales de la Seguridad Social lamentamos profundamente tu pronta partida. Fuiste una compañera excepcional, querida y respetada por todos nosotros, y te recordaremos siempre con mucho cariño. Elevamos una oración por tu eterno descanso y acompañamos a tu hija y a tu familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Licha Martínez, en llamas por el polémico gol de Manchester City: qué hizo Enzo y qué dice el reglamento
    1

    El polémico gol de Manchester City: qué dice el reglamento y los criterios arbitrales

  2. Albert Einstein, físico: “Aprende del ayer, vive el hoy, ten esperanza en el mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar”
    2

    Albert Einstein, físico: “Aprende del ayer, vive el hoy, ten esperanza en el mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar”

  3. Vecinos intentan salvar el último pulmón rural del conurbano antes de que cambie para siempre
    3

    Entre arroyos y countries: vecinos intentan salvar el último pulmón rural del conurbano antes de que cambie para siempre

  4. La mayoría de los gobernadores le saca el cuerpo a una candidatura presidencial para 2027
    4

    Sin proyecto nacional: la mayoría de los gobernadores le saca el cuerpo a una candidatura presidencial para 2027