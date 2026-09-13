El polémico gol de Manchester City: qué dice el reglamento y los criterios arbitrales

Manchester City derrotó 1 a 0 a Manchester United en uno de los derbis de la Premier League y el único tanto del partido, que convirtió Erling Haaland, tuvo polémica. Cuando partió el centro, el atacante definió por el segundo palo y el asistente levantó la bandera. Sin embargo, se generaron dudas por la posición de Enzo Fernández, que ingresó por el medio de la jugada, como si fuera un doble 9 e ¿intento participar?. ¿Qué dice el reglamento y cuál suele ser el criterio de los árbitros ingleses en este tipo de acciones?.

Se disputaban 15 minutos de la segunda parte cuando Josko Gvardiol envió un centro desde la izquierda hacia el segundo palo, con la marca de Patrick Dorgu. La pelota llegó al segundo palo y Haaland, casi sin ángulo, la empujó para poner el 1 a 0.

De inmediato, el juez de línea número 1 levantó el banderín y anuló el tanto. El árbitro principal, Michael Oliver detuvo el juego y aguardó unos minutos para ver qué le informaban desde el VAR. Pasaron tres minutos y finalmente el juez cobró el tanto, a instancias de lo que le decían por el intercomunicador. Cuando se trata de posiciones adelantadas y el trazado de líneas, no se suele convocar a los árbitros principales; se define directamente en cabina, aunque haya algunos grises como -en este caso- podía haber sucedido con la posición de “interferencia” de Enzo Fernández.

LA POLÉMICA DEL DERBY: EL VAR DIO EL OK, NO HUBO OFFSIDE Y HAALAND MARCÓ EL 1-0 DEL CITY VS. UNITED. ¿COINCIDÍS?



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Pero la jugada tiene dos momentos en los que se generaron controversia. La primera fue la posición del 9 noruego. Al parecer, está en la misma línea que el botín de Dorgu, quien quiere tapar el centro de Gvardiol. Eso fue confirmado por el VAR semiautomático.

La segunda estuvo en la ubicación de Enzo Fernández, claramente adelantado cuando sale la pelota del pie de su compañero. Allí, el argentino se tira para cabecear, aunque no la toca. Según la Regla 11 de la IFAB (International Football Association Board), un jugador en posición adelantada sí puede ser sancionado con offside aunque no toque la pelota, siempre y cuando “intente participar de la jugada e interfiera de forma activa en el juego de un adversario”, algo que hace el mediocampista de Manchester City.

Premier League Match Centre, la cuenta oficial de la red social X que tiene la liga inglesa para jugadas polémicas, publicó un video con la explicación de la interpretación que tuvo el VAR. La misma dice: “El VAR revisó la decisión del árbitro de no gol por fuera de juego – y determinó que Haaland estaba en posición lícita y recomendó que se concediera el gol. El VAR también consideró que, aunque en posición de fuera de juego, Fernández no jugó el balón”.

#MUNMCI – 59’ VAR OVERTURN



VAR checked the referee’s call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded.



The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn’t play the ball. pic.twitter.com/TyTip3ACIh — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 13, 2026

Para una competencia como la Premier League, es muy extraño que no se haya anulado el gol. Porque bajo las directrices de la IFAB y el criterio de la asociación de árbitros inglesa (PGMOL) sanciona la posición adelantada de un jugador que no toca el balón únicamente si su presencia interfiere de forma activa en un adversario y son cuatro puntos los que se enumeran.

1- Obstruir la línea de visión.

2- Disputar el balón.

3- Intentar jugar un balón cercano con impacto directo.

4- Realizar una acción obvia que impida jugar la pelota.

En el caso del mediocampista argentino cumple con al menos tres puntos de los que figuran en los criterios de la asociación inglesa porque le impide a Lisandro Martínez, su marca más cercana, rechazar el centro; corre de forma explícita hacia la pelota con la clara intención de jugarla; hace un movimiento obvio para cabecear una pelota que pasa muy cerca de él y realiza un gesto físico evidente.

🗣️ "VAR should NOT have got involved"



Ex-Premier League ref @RefereeHalsey stunned by VAR decision to allow Man City goal 🤯 pic.twitter.com/LEk3xBvlKN — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 13, 2026

En Inglaterra el tema también forma parte de la polémica. El diario The Sun analizó la acción con el exárbitro de la Premier League Mark Halsey que en un video explica: “Haaland no está en offside, pero Fernández está en offside”. Luego afirma que “el VAR no debería haberse involucrado”. Si el VAR no se involucraba, todo quedaba en la decisión del línea, que había cobrado off-side.

Lisandro Martínez habló con la cadena Sky tras el partido y se mostró muy enojado por la decisión: “Creo que fue fuera de juego. No puedo entender las reglas. Cada temporada las explican durante una hora, parecen tan seguros con eso, y luego después de cinco, seis personas cometiendo este tipo de errores en la Premier League es inaceptable. Esto es una injusticia”, expresó.

Lisandro Martínez, metido en medio de las discusiones luego de la expulsión de Phil Foden (47); el clásico de Manchester fue picante Ian Hodgson - AP

El clásico había sufrido otra polémica en el comienzo, con la expulsión de Phil Foden, tras reaccionar ante un empujón de Bruno Fernandes. El volante inglés vio la tarjeta roja después de disputar una pelota sobre uno de los laterales, caer al piso y recibir un leve puntapié de Bruno Fernandes a la altura de la cadera. Foden reaccionó desde el suelo: levantó las piernas e impactó con la suela de sus dos botines contra el cuerpo del portugués, entre el vientre y los testículos.

La jugada fue rápida, pero clara. El árbitro Michael Oliver no dudó: sacó la tarjeta roja y dejó al equipo visitante con diez cuando todavía quedaba buena parte del partido por delante. Ni siquiera necesitó acercarse al monitor.