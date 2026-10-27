SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ASTOUL BONORINO, María José Wilkinson de, 24-10-2026. - Su marido Pedro, sus hijos Matías, Pía, Dolores, Carolina, Francisco y Pablo, sus yernos, nueras y nietos la despedimos con amor y pedimos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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