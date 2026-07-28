AVELLANEDA, Mercedes,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d., volvió a la casa del Señor en Todi, Italia, el 27 de julio de 2026. - La despiden con inmenso dolor su marido Ferdinando, sus hijas Sofía con Clemente y Delfina, sus nietos Ferdinando y Santiago.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, falleció en Italia, el 27-7-2026. - Su madre Marcela Mayol de Miguens, su hermano Nicolás, y sobrinos, Paula, Olivia, Nicolás y Andrés Avellaneda la despiden con profundo dolor.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes. - Eduardo González Fabbrizzi e hijas y Vivian Morghen acompañan a Fer, Sofi y Delfi en este triste momento.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, falleció en Italia, el 27-7-2026. - La fundación Redes Solidarias despide a su alma mater con mucho dolor.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes. - Sus amigos Calú y Eduardo García Uriburu, su hija Camila, Santi Batallé y nietos despedimos a Mema y acompañamos a su familia con mucho cariño en este momento.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Patricia Paz despide a Mercedes y acompaña con mucha tristeza a su familia.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Con enorme pena despido a Mema, ¡Un ser de luz y de amor!. Acompaño a Marcela, a Fer y a sus hijas con un fuerte abrazo fraterno. Mónica Tortorelli de Vitton.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Irene Lawson de Bausili lamenta profundamente su partida y acompaña con inmenso cariño a Marcela, Ferdinando y familia en tan doloroso momento.

Avisos fúnebres

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