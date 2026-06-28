AYERZA, Cecilia M.,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AYERZA de RIVERO, Cecilia M., q.e.p.d., 27-6-2026. - Sus compañeros de trabajo Agustín, Agustina, Alfredo, Ariel A., Ariel N., Belén, Carlos, Celeste, César, Federico, Florencia, Gabriela, Gregorio, Hernán, Juan, Javier, Leo, Marcelo, Mariano, Marina, Rodrigo, Sebastián, Tomás, Verónica, Valentín y el Dr. Carlos Rosenkrantz acompañamos a María en este triste momento y elevamos una oración por el eterno descanso de su madre.

Avisos fúnebres

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