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AYERZA, Cecilia M.,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AYERZA de RIVERO, Cecilia M., q.e.p.d., 27-6-2026. - Sus compañeros de trabajo Agustín, Agustina, Alfredo, Ariel A., Ariel N., Belén, Carlos, Celeste, César, Federico, Florencia, Gabriela, Gregorio, Hernán, Juan, Javier, Leo, Marcelo, Mariano, Marina, Rodrigo, Sebastián, Tomás, Verónica, Valentín y el Dr. Carlos Rosenkrantz acompañamos a María en este triste momento y elevamos una oración por el eterno descanso de su madre.
Aviso publicado en la edición impresa
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