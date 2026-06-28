LA NACION

AYERZA, Cecilia M.,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AYERZA de RIVERO, Cecilia M., q.e.p.d., 27-6-2026. - Sus compañeros de trabajo Agustín, Agustina, Alfredo, Ariel A., Ariel N., Belén, Carlos, Celeste, César, Federico, Florencia, Gabriela, Gregorio, Hernán, Juan, Javier, Leo, Marcelo, Mariano, Marina, Rodrigo, Sebastián, Tomás, Verónica, Valentín y el Dr. Carlos Rosenkrantz acompañamos a María en este triste momento y elevamos una oración por el eterno descanso de su madre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El video del momento en que Ernestina Pais cruza las vías y la atropella el tren
    1

    El nuevo video del accidente de Ernestina Pais

  2. Resultado de Argentina vs. Jordania: quién ganó el partido del Mundial 2026
    2

    Resultado de Argentina vs. Jordania: quién ganó el partido del Mundial 2026

  3. El tiro libre de Messi frente a Jordania: otro gol para extender un récord y batir otro en mundiales
    3

    VIDEO: el gol de Lionel Messi contra Jordania

  4. Messi abrazó a Maxi López en la previa del partido y el exfutbolista se quebró al aire
    4

    Lionel Messi abrazó a Maxi López en la previa del partido y el exfutbolista se quebró al aire