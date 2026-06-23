SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AYERZA, Esther. - Asociación Magdalena Sofía Barat, ex alumnas del Sagrado Corazón, la despide con mucho cariño e inmenso agradecimiento por su dedicación y su trabajo de toda la vida.

✝ AYERZA de VIVOT, Esther, q.e.p.d. Despedimos a nuestra querida vecina Esther, recordando su larga y fructífera vida. La vamos a extrañar. Copropietarios de Ayacucho 1375.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa