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AYERZA, Esther
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AYERZA, Esther. - Asociación Magdalena Sofía Barat, ex alumnas del Sagrado Corazón, la despide con mucho cariño e inmenso agradecimiento por su dedicación y su trabajo de toda la vida.
✝ AYERZA de VIVOT, Esther, q.e.p.d. Despedimos a nuestra querida vecina Esther, recordando su larga y fructífera vida. La vamos a extrañar. Copropietarios de Ayacucho 1375.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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