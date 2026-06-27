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AYERZA, Josefina María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AYERZA, Josefina María, 25-6-2026. - Sus hijos Josefina, Roberto y Antonio Bullrich y Verónica Quintana, sus nietos Manu, Mangui, Bobby, Vicky, Fatu, Delfi, Viole, Tonia y Maxi, y sus bisnietos Nala, Manue, Helu, Ama, Elina, Esme, Magnolia, Maica, Icho, Floro, Rufo e Indi participan su fallecimiento.
✝ AYERZA, Josefina María q.e.p.d. - El directorio de Banco Galicia lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña con todo afecto a su familia en este triste momento.
✝ AYERZA, Josefina María q.e.p.d. - El directorio de Grupo Financiero Galicia participa con profundo pesar su fallecimiento, acompaña a su familia en este momento de dolor y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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