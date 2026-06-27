AYERZA, Josefina
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AYERZA, Josefina. - María, Miguel y Elena Tezanos Pinto despiden con tristeza a su querida prima, rogando oraciones en su memoria.
✝ AYERZA, Josefina, (Finita), q.e.p.d. - Bruno y Mariel Quintana (as.) y sus hijos participan con tristeza el fallecimiento de Finita, acompañando a Toni en estos difíciles momentos. Ruegan una oración en su memoria.
✝ AYERZA, Josefina. - Helena, Eduardo Escasany y familia acompañan con un fuerte abrazo a los Ayerza en la despedida de Finita.
✝ AYERZA, Josefina, q.e.p.d. Los copropietarios del Consorcio Av. Alvear 1402 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria
✝ AYERZA, Josefina, q.e.p.d. María y Silvestre Vila Moret participan su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia Ayerza.
Aviso publicado en la edición impresa
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