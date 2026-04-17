SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AYERZA, Toribio David, (Toby). - Tu familia te despide con profundo amor y gratitud: Helena; tus hijos Toby, Santiago, Valeria, Mariano y Juan Martín, tus nueras y nietos. Siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por tu huella indeleble en cada uno de nosotros, inspirándonos a vivir con generosidad, intensidad y espíritu aventurero. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557.

✝ AYERZA, Toribio David, q.e.p.d., 15-4-2026. - Adrián y Elena Hop y familia despiden a Toby con enorme tristeza y muchos recuerdos y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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