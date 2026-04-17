SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AYERZA, Toribio David, (Toby). - Tatita, tus nietos Ayerza Firpo, Insausti Ayerza, Ayerza Alonso y Ayerza Vancampenhout te vamos a extrañar en esos días que pasamos tan lindos contigo en Tortugas y en la Guardia.

Avisos fúnebres

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