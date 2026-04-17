SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AYERZA, Toribio. - Despedimos con profunda tristeza a nuestro querido Toby, padrino ejemplar y fiel compañero de papá. Que en paz descanses. Tu ahijada Maria Herrera, Santiago Dufay de Lavallaz, Felix y Filippa.

AYERZA, Toribio. - Bebe y Marcela Soulas despiden a su querido amigo y abrazan a su familia con mucho cariño.

✝ AYERZA, Toribio. - Susana Charlin Soldati eleva oraciones en su memoria.

AYERZA, Toribio (Toby). - Paco Ayerza y Paula Larreta despiden a un gran amigo y compañero de toda la vida. Acompañan a sus hijos en este tristísimo momento.

AYERZA, Toribio. - Compartiste toda una vida con Horacio, ahora también la partida. Queridísimo Toby, las Herrera te despedimos con muchísimo dolor. Mabel, Florencia y Marcelo, Agus y Facundo, tu ahijada Mery y Santiago; junto a todos nuestros amados nietos. ¡Hasta siempre!

✝ AYERZA, Toribio (Tobi). - Se fue un caballero con corazón de oro, ya con Santiago festejando el encuentro. Abrazo fuerte y largo para Juancito y Flia. Diego (a.) y Marcos (a.) Miguens.

✝ AYERZA, Toribio. - Querido Toby, acompañamos a tu familia y te despedimos con tristeza y un enorme cariño. Carlos e Inés Agote.

✝ AYERZA, Toribio. - Caio Grau Baena despide a su amigo de toda la vida y acompaña a su familia con especial afecto.Te extrañaré mucho Toby.

✝ AYERZA, Toribio. - Martha Zimmermann de Allende y sus hijos lo despiden con pena y acompañan a sus hijos con mucho cariño.

✝ AYERZA, Toribio, q.e.p.d., falleció el 15 de abril de 2026. - Andrew, Rita, Sofi, Jack, Alexandra y Richard acompañan con mucho cariño a Vale, Tommy, Santi y el resto de su familia en su dolor. Despedimos a Toby, quien vivió cada día al máximo y como pionero del París-Dakar 1989, con su Mitsubishi #240, demostró que no hay metas inalcanzables. Su espíritu aventurero nos acompañará siempre.

✝ AYERZA, Toribio, q.e.p.d. - Abrazamos a nuestra querida amiga Vale y a su familia y celebramos la vida de Tobi. Luli Bouillin y Stevie Hunt, Barbie Arrieta y Esteban Micheli, Chivi Emery, Isa Arzeno y Gusi Peña, Jose Otaola, Lu Lanusse, Maco Lizaso, Maco Olmos y Matthieu Tisseyre, Male Perkins y Leandro Castelli, May Zamora y Max Tiphaine, Sil Bidabehere y Juancho Cavanagh, Nina Bustillo y Nico Copello, Isa D’Ornellas, Sofi Galli y Matías Muscio, Tili Hunt y Matias Bolla Agrelo, Mili Loitegui y Nacho Arrieta, Clari Lenzi y Willy Moreno, Ale Menendez y Santi Ramos Mejia, Poly Racana, Vanya Silva, Mechi Zavalia, Mary Ledesma y Santiago Lynch.

✝ AYERZA, Toribio D. - Moro y Dolores Simon Padros, sus hijos J. Pablo, Tomás y Joaquín, nueras y nietos con tristeza y cariño despedimos a Toby y acompañamos con oraciones a toda la Flia. Ayerza Zimermann.

✝ AYERZA, Toribio D., q.e.p.d. Hay personas que no se van nunca porque se quedan en los mejores recuerdos. Gracias, Toby, por una vida de complicidad y por esa amistad incondicional que compartimos con Santi. Acompañamos a tu tan querida familia con mucho cariño . Te llevamos en el corazón para siempre, Tomás Ayerza, María y familia.

Avisos fúnebres

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