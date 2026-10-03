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AZCUETA LIZASO, María Teresa

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AZCUETA LIZASO de MASSA, María Teresa. - Martín y Nene Lizaso Bilbao, hijos y nietos acompañan a Alejandro, sus hijas y familia. Agradecen a Teresita su corazón inteligente, sensible, generoso y valiente.

AZCUETA LIZASO, María Teresa, q.e.p.d. - Euskal Echea Asociación Cultural y de Beneficencia se despide con gran pesar y dolor de su querida Tere, quien fue socia, miembro del consejo directivo y expresidenta de la comisión de señoras. Se une a su familia en oración y agradece su valiosa colaboración a la institución.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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