AZUMENDI DE GOSIO, María Elena

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Mercedes y Santos de Uribelarrea junto a sus hijos Santos y Florinda, Mercedes y Cristian, Francisco y Paula y Alejandro abrazan a Oscar, Inés y a toda la familia Gosio en estos momentos de dolor y piden una oración por todos ellos.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Federico G. y Teresa Domínguez despiden con total tristeza a María Elena, acompañando con cariño a todos los Gosio.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Majo y Eduardo Curutchet, Miguel Stupenengo, Daniela y Alfonso Peña, Vivian y Ernesto Uriol, Andrea y Lucas Fabiani, Patricia y Raúl Sandoval, Mónica y Eduardo Zanotti, Julia y Ricardo Aguirre, Dominique y Luis Parenti, Magda y Eduardo Cavallo, M. José y Wendt von Thungen, Mariana y Ernesto Dahinten, Celina y Horacio Rossignoli acompañan con muchísimo cariño a Alejandro, Agustina, los chicos y a toda la familia Gosio, y ruegan una oración por su eterno descanso.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - La A.A.C.C. y su comisión directiva acompañan a su tesorero Oscar Luis y familia en este triste momento.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Marcos y Tita Bledel, Tessa y Hernán Güemes despiden a la querida María Elena y acompañan a los Gosio en este triste momento, con el cariño de toda una vida, pidiendo una oración en su memoria.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Gloria y Horacio Gándara y sus hijos acompañan con mucho cariño y oraciones a Agus, Ale y chicos.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena. - Sus primos Chiquita, Susana y Alfredo Zubillaga la despiden con gran pena y acompañan a sus hijos.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Tus sobrinos del corazón Joshe, Juan, Mariana, Julie y Belén Lartirigoyen te despedimos con mucha tristeza y acompañamos a los Gosio con inmenso cariño.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Sus primos Alberto Taquini y Graziela Taquini despiden a María Elena y acompañan a sus hijos con cariño y oraciones.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena. - Mariano y Raquel Pinto acompañan a sus hijos y familias con todo cariño.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Catalina y Marcos Anchorena y sus hijos acompañan a Oscar, Inés y a toda la familia Gosio, recordando a la inolvidable María Elena.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Marcelo Azumendi y sus hijos Francisco y Pedro participan con dolor su fallecimiento y abrazan a Oscar, Fernando y Alejandro con mucho cariño.

Aviso publicado en la edición impresa

