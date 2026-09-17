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AZUMENDI, Irene Pilar Ruiz de,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AZUMENDI, Irene Pilar Ruiz de, (Beba), q.e.p.d., falleció el 15-9-2026. - Su ahijado y sobrino Julio Ordóñez y Claudia Tanco, hijos y nietos lamentamos enormemente su fallecimiento, honrando su vida y manteniendo vivo su recuerdo por siempre, agradeciéndole el afecto y el cariño que supo darnos y resaltando su actitud. Que Dios la tenga a su lado, cuidándola como ella lo hizo con nosotros.

AZUMENDI, Irene Pilar Ruiz de, q.e.p.d. - María Eda Peñafort acompaña a Kelo, Fran, Pedro y Flia. con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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