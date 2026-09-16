Cuál es el barrio argentino “más cool” para los ingleses

La edición global de la publicación de origen inglés Time Out dio a conocer su ranking de los barrios “más cool” del mundo, en el que la ciudad de Buenos Aires ocupa un escalón en el puesto N°22. Allí aparece no un barrio, sino la conjunción de dos (Chacarita y Colegiales) que de alguna manera conforman un polo gastronómico en auge al que hace rato han dado en llamar Chacagiales.

“La llegada de cafés de especialidad, bares de vinos, tiendas de diseño independiente y espacios culturales no borró la esencia barrial de la zona: hoy Chacagiales combina la vida de siempre con propuestas nuevas, en calles arboladas y con plazas cerca para hacer una pausa”, reseña la edición local de Time Out.

Salón de Picarón, en Chacarita Picarón

“Entre Chacarita y Colegiales ha surgido un nuevo nombre: Chacagiales -reseña la publicación al referirse a esta zona-. Los mapas de la ciudad trazan un límite, pero las calles cuentan una historia diferente. Lo que alguna vez fue una zona marcada por talleres, depósitos y casas tradicionales, hoy se ha transformado en uno de los polos creativos más vibrantes de Buenos Aires. Entre calles arboladas y espacios verdes, cafés independientes, restaurantes de barrio, bares de vino y propuestas culturales convocan tanto a vecinos de toda la vida como a jóvenes creativos y visitantes curiosos. Durante el último año, una ola de nuevas aperturas terminó de consolidar a Chacagiales como uno de los destinos más atractivos de la ciudad para la gastronomía, la cultura y una forma de vida más pausada”.

En su reseñan, la publicación propone un “día perfecto” en Chacagiales: “comenzar la mañana con un café en Hobby antes de recorrer los hallazgos vintage del Mercado de las Pulgas. Hacer una pausa en la Plaza Mafalda o en el Parque Ferroviario Colegiales y luego disfrutar de un almuerzo sin apuro en la terraza de Kanka. Por la tarde, explorar tiendas independientes y espacios creativos como C Art Media, un complejo artístico y cultural de usos múltiples; Granada Almacén Orgánico, una tienda de alimentos saludables y mercado de proximidad; y Mixtos, una marca de calzado y accesorios sin distinción de género. Para cerrar la jornada, nada mejor que una cena acompañada de buenos tragos en Bochinche, Smak Bistró o Abreboca”.

Sector de juegos de la Plaza Mafalda Santiago Filipuzzi - LA NACION

El top ten

A continuación, los diez primeros puestos del ranking que elaboró la edición global de la revista Time Out:

1. Jongno 3-ga, Seul

2. L’Ocean District, Rabat

3. Neos Kosmos, Atenas

4. Chinatown, Los Angeles

5. Govanhill, Glasgow

6. Kitakagaya, Osaka

7. Chapinero Alto, Bogotá

8. Koenji, Tokio

9. Downtown, St. Catharines