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BAGINI, Ethel Susana
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BAGINI, Ethel Susana, q.e.p.d. - Su consuegra Adriana Van Deurs de Amadeo, Belén, Pía y Germán Ortiz despiden con tristeza a Ethel y abrazan con inmenso cariño a Diego, Eugenia, Lola y Augusto.
✝ BAGINI, Ethel Susana q.e.p.d., falleció el 28-10-2026. - Tu esposo Norberto, tus hijos Cecilia y Hernán Insausti, Diego y Eugenia Amadeo, tus nietos Pilar, Franco, Lola, Augusto y Rocio y tu hermana Ada, te agradecemos por todo el amor que nos diste. Nos seguirás guiando y te recordaremos siempre por tu infinita incondicionalidad.
Aviso publicado en la edición impresa
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