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BALBI, Inés,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BALBI, Inés, q.e.p.d. - Sus hijos Daniela Bullrich y Tomás Deane y sus nietas Julia y Sibila Deane despiden a Inés, un ser lleno de luz, con enorme cariño y tristeza, y ruegan una oración en su querida memoria.
BALBI, Inés. - Teresa Testa, Joaquina Testa y Sebastián Palou despiden con cariño a su querida amiga y acompañan a Daniela, Tommy, Julia y Sibila en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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