Incendio en el Edificio Libertad de la Armada Argentina: operativo de emergencia y al menos 75 evacuados

Un incendio se desató este sábado por la noche en el Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicado en el barrio porteño de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. El incidente activó un operativo de emergencia que logró contener las llamas. A pesar de las llamas y una intensa columna de humo, no se registraron personas heridas, según pudo confirmar LA NACION.

El siniestro comenzó alrededor de las 20 y tuvo lugar en los pisos 12 y 13 del edificio emplazado en la avenida Comodoro Py al 2055. A raíz de la situación, intervinieron los Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía Federal Argentina y personal del SAME.

Bomberos combatieron contra las llamas

Como consecuencia del incendio debió disponerse la evacuación de 75 personas. Además, cinco personas debieron ser atendidas por inhalación de monóxido de carbono. Sin embargo, ninguna de las personas afectadas necesitó ser trasladada a un hospital, según informaron fuentes policiales a LA NACION.

A través de redes sociales, se viralizaron diferentes videos e imágenes que dejaron registro del tener de las llamaradas. El fuego se concentró en los niveles más altos del inmueble. En uno de los videos se observan focos intensos de llamas que iluminan el interior del edifico a través de ventanas ubicadas en las plantas superiores.

En otras imágenes, un grupo de bomberos combate el fuego en un sector cercano a una escalera interna, mientras se escucha la alarma contra incendios del edificio. También se aprecia un ambiente completamente consumido por las llamas y la presencia de brasas aún activas tras el avance del incendio.

Se desplegó un operativo del cual participaron bomberos, policías y personal del SAME

Además, otras grabaciones muestran una columna de humo que se elevó desde el edificio durante el episodio, lo que hizo visible la situación desde distintos puntos cercanos. Las autoridades lograron controlar el foco ígneo sin que se reportaran víctimas.

El Edificio Libertad es una estructura que fue finalizada en 1970 y que fue proyectada para ser el Hospital Naval Central. Es un edificio de hormigón armado que cuenta con 15 pisos.

Edificio Libertad: otro incendio en 2025

En septiembre de 2025, LA NACION informó que se había registrado un evento similar. En esa ocasión también se registraron llamas y una columna de humo en el edificio que es sede de la Armada Argentina.

En ese caso, también los bomberos de la Ciudad combatieron el incendio en el polígono de tiro, ubicado junto a la playa de estacionamiento, hasta poco después de las 12, hora en la que lograron extinguir las llamas. El lugar donde comenzaron las llamas esa vez es un espacio sin conexión con el edificio principal.

Las llamas que afectaron al Edificio Libertad en septiembre de 2025 Gentileza SAME

Sin embargo, todas las personas que se encontraban en el lugar fueron evacuadas y solo un hombre fue asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que desplegó 20 móviles en el lugar de los hechos.

Además, en el marco de ese operativo, fuentes de Seguridad porteña indicaron que una ambulancia del SAME que se dirigía al lugar volcó a metros de llegar, sobre la avenida Comodoro Py. El personal del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito de Bomberos de la Ciudad acudió a auxiliar a los ocupantes del vehículo -el conductor y un médico- que se accidentó antes de llegar al predio en donde se registró el incendio.