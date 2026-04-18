Incómodos por el avance de la causa, los libertarios ya evalúan un plan para blindar a Adorni en Diputados

El bloque libertario de Diputados se prepara para una sesión incómoda. Mientras avanzan las revelaciones judiciales sobre los gastos de Manuel Adorni, el oficialismo afina -sin definición cerrada- la estrategia para la presentación del jefe de Gabinete en la Cámara baja, prevista para el 29 de abril. En ese contexto, no descartan una señal política fuerte: la posible presencia en el recinto de Javier Milei, Karina Milei y varios ministros, en respaldo al exvocero.

Puertas adentro, sin embargo, el clima dista de ser cómodo. “Es muy difícil defenderlo”, admite un diputado oficialista. El diagnóstico se repite en distintas voces: en el bloque no terminan de entender cómo la agenda quedó absorbida por los viajes y el patrimonio del ministro coordinador.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni Presidencia

Según pudo saber LA NACION, la estrategia aún no fue formalmente discutida. “No se conversó”, aseguran. Pero empiezan a delinearse reflejos comunes. “Vamos a ir a la guerra”, sintetizó un legislador libertario. La idea: contraatacar con cuestionamientos a las inconsistencias patrimoniales de dirigentes de otros espacios y apostar a la confrontación para desordenar el debate en el recinto.

Aun así, la incomodidad será difícil de disimular. Los aliados del Gobierno -Pro, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y la UCR- optarán por el silencio y dejarán al oficialismo a cargo de la defensa. Incluso dentro del propio bloque hay reticencias: algunos evalúan ausentarse. “Una ya se pidió vacaciones”, aseguró, molesto, un diputado.

Los diputados de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, Verónica Razzini, Santiago Pauli, Nicolás Mayoraz, Lorena Villaverde, Bartolomé Abdala y Miguel Rodríguez Gentileza

El malestar interno viene en aumento. En los últimos días generó ruido que al menos ocho legisladores libertarios viajaran a Estados Unidos para participar de un seminario de la Red de Acción Política (RAP), una organización que promueve el diálogo entre dirigentes políticos y distintos sectores. “No se puede viajar en este momento. Hay que quedarse acá”, cuestionó uno de sus pares. El tema derivó en reproches en el grupo de WhatsApp del bloque por faltazos a comisiones y pedidos de reemplazo.

La agenda de viajes seguirá: la próxima semana está previsto que al menos tres diputados oficialistas participen de otra actividad en el exterior, invitados por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham).

En paralelo, el Gobierno intenta ordenar el frente legislativo para evitar que la agenda política quede monopolizada por el caso Adorni. En la Casa Rosada buscan dosificar iniciativas para sostener impacto y evitar que se diluyan, como ocurrió -según reconocen- con la ley de glaciares y el fallo favorable por YPF.

La mesa política del gobierno Presidencia

En ese marco, evalúan enviar en los próximos días el primer paquete de reforma penal, con nuevos tipos delictivos, y coordinar una sesión para tratar la denominada ley “hojarasca”, centrada en derogaciones y desregulaciones.

En el Senado, en tanto, proyectan una sesión para el mismo 29 de abril, con un paquete de reformas sobre propiedad privada como eje, en simultáneo con la exposición de Adorni en Diputados.

Más allá de la estrategia política, el frente judicial sigue sumando elementos. En la causa por enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que Adorni pasó el Año Nuevo 2025 con su familia en Aruba y que realizó el viaje en clase ejecutiva, un dato que se suma a las dudas sobre su evolución patrimonial.