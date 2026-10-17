SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BALIAN, Shaké, q.e.p.d. falleció el 15-10-2026. - Sus hijos Andy, Loly y Dave y sus nietos Hanni y Milo despiden a su amorosa Mum y Abu. Su despedida será hoy, de 17 a 20 hs., en Arenales 1631, Vicente López.

Avisos fúnebres

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