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BALIAN, Shaké
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BALIAN, Shaké, q.e.p.d. falleció el 15-10-2026. - Sus hijos Andy, Loly y Dave y sus nietos Hanni y Milo despiden a su amorosa Mum y Abu. Su despedida será hoy, de 17 a 20 hs., en Arenales 1631, Vicente López.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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