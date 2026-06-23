SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BAQUERIZA, Julio Andrés, q.e.p.d. - El consejo directivo de Euskal Echea Asociación Cultural y de Beneficencia despide con profundo pesar a su socio, miembro de sus comisiones y colaborador de esta institución. Eleva una plegaria por su eterno descanso y expresa a su familia su más sentidas condolencias.

Avisos fúnebres

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