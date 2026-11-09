Saltar al contenido principal
LA NACION

BARROS URIBURU, Florentino Mario

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BARROS URIBURU, Florentino Mario, teniente coronel (R) q.e.p.d., falleció el 8-11-2026. - La Promoción 98 CMN ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Qué es la glucemia, cómo influye en el organismo y por qué es importante controlarla
    1

    Qué es la glucemia, cómo influye en el organismo y por qué es importante controlarla

  2. El hincha de Central convertido en meme terminó lanzando amenazas en las redes
    2

    El hincha de Rosario Central que pasó de viral por un festejo fallido a lanzar amenazas en redes sociales

  3. Milei, ante su discurso ante el papa León XIV: “Me alegra ver a dirigentes de todo el arco político”
    3

    Milei y su discurso ante el papa León XIV: “Me alegra ver a dirigentes de todo el arco político”

  4. Christopher Atkins: el precio de ser un sex symbol, su historia con Brooke Shields y el papel que perdió por sus excesos
    4

    Christopher Atkins: el precio de convertirse en un sex symbol, su historia con Brooke Shields y el papel que perdió por sus excesos