SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BASSO DASTUGUE, Jorge, q.e.p.d. - Los Dinos y Dinas de la Informática argentina despiden con afecto y dolor a quien en vida supo ser líder en importantes proyectos organizacionales y empresariales relacionados con nuestra actividad, y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

✝ BASSO DASTUGUE, Jorge. - Tus amigos y compañeros de la Histórica Nobleza Piccardo, Eduardo Grant, Fernando Buschitari, Pablo Grandjean y Eduardo Muzio te despiden con todo cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa