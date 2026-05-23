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BASSO DASTUGUE, Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BASSO DASTUGUE, Jorge, q.e.p.d. - Los Dinos y Dinas de la Informática argentina despiden con afecto y dolor a quien en vida supo ser líder en importantes proyectos organizacionales y empresariales relacionados con nuestra actividad, y acompañan a su familia en estos tristes momentos.
✝ BASSO DASTUGUE, Jorge. - Tus amigos y compañeros de la Histórica Nobleza Piccardo, Eduardo Grant, Fernando Buschitari, Pablo Grandjean y Eduardo Muzio te despiden con todo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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