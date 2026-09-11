SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BATTILANA, Paula María q.e.p.d. - Amada esposa y mamá: fuiste el sol en nuestras vidas y la luz en nuestro camino. Ya estás en los brazos del Padre y de María nuestra Madre del Cielo. Siempre vivirás en nuestros corazones. Gracias por tanto amor, entrega y generosidad. ¡Hasta pronto! Tu esposo Jorge y tus hijos Martín y María de los Ángeles

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa