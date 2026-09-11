1
BATTILANA, Paula María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BATTILANA, Paula María q.e.p.d. - Amada esposa y mamá: fuiste el sol en nuestras vidas y la luz en nuestro camino. Ya estás en los brazos del Padre y de María nuestra Madre del Cielo. Siempre vivirás en nuestros corazones. Gracias por tanto amor, entrega y generosidad. ¡Hasta pronto! Tu esposo Jorge y tus hijos Martín y María de los Ángeles
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Walter Samuel se irá y Lionel Scaloni sigue en duda: la selección empieza a cambiar de cara a 2027
- 3
Shailene Woodley y el desagradable comentario de su ex: “Me dijo que quería acostarse con otro antes de casarse conmigo”
- 4
El impactante show de drones en Nueva York que recreó con luces las Torres Gemelas