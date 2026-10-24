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BAZTERRICA JAUREGUI, Maria de la Gracia

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BAZTERRICA JAUREGUI, Maria de la Gracia, q.e.p.d. - Su marido Enrique Martin Ferro y sus hijos Caro y Nico junto a Walter y Rochi y sus nietos Teo, Elena, Luna, Maika y Serena, la despiden con mucho amor y la llevarán siempre en su corazón.

BAZTERRICA JAUREGUI, María de la Gracia, q.e.p.d. - Tomás y Silvina Comarelas junto a sus hijos y nietos, despiden a la querida María y abrazan a Quique, Caro y Nico en este difícil momento.

BAZTERRICA JÁUREGUI, María de la Gracia, q.e.p.d. - Raúl y Alejandra Grünthal participamos con tristeza el fallecimiento de nuestra querida amiga y acompañamos a Enrique, a sus hijos Carolina y Nico e hijos políticos con profundo dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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