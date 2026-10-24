BAZTERRICA, María

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BAZTERRICA de MARTÍN FERRO, María, q.e.p.d. - Connie y Julio Menditeguy (as.), Sofi y Juan, Marcos y Martina (as.) la despedimos y recordaremos con mucho cariño. Abrazamos a Nikkito, Quique, Caro y Walter.

Avisos fúnebres

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