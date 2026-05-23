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BAZZANO, Marta Nelda
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BAZZANO de BENAGLIA, Marta Nelda, falleció el 22-5-2026. - Tus hijos Carlos, Marcelo y Juan Manuel, Berenice, Cecilia, Gaby, tus nietos Agustina, Tomi, Nacho, Valentina, Manuel, Josefina y Rosario, te recordarán siempre por tu cariño, valores y ejemplo de vida. Que el encuentro con Papá y los abuelos sea tan lindo como todos los años que compartimos en familia. Que Dios te reciba, Mamá Coca querida.
Aviso publicado en la edición impresa
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