LA NACION

BECU, Jorge

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BECU, Jorge, q.e.p.d. - La familia Aldao Becu recuerda a Jorge con mucho cariño y abraza a Inés e hijos y nietos.

BECU, Jorge, q.e.p.d. - Los Becu O¨farrell acompañan a su familia con cariño.

BECU, Jorge, q.e.p.d. - Juana Ramos Oromí de Allaria, sus hijos Dolores y Federico, Ernesto y Simona, Macarena y Jorge, Marcos y Vicky, Luz y Jorge, Milagros y Lucho acompañan con cariño y oraciones a Jorge e Inés y su querida familia.

BECU, Jorge. - Alicia y Blaky Freyre junto a sus hijos Hernan, Ana, Paula, Ignacio, Martin y Yanny despiden al querido Jorge y acompañan a Ines e hijos con mucho cariño.

BECU, Jorge, q.e.p.d., 11-5-2026. - Cantabria S.A. despide a Jorge y acompaña a su Sra. Inés y sus hijos Agustina, Inés y Jorge.

BECU, Jorge, q.e.p.d., 11-5-2026. - Luis Balza, Marcela y su hija María Luisa acompañan a la Sra. Inés y sus hijos Agustina, Inés y Jorge.

BECU, Jorge, q.e.p.d., 11-5-2026. - María Mercedes, Mariano Ángel y Matías Balza acompañan a su Sra. Inés y sus hijos Agustina, Inés y Jorge.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Flavio Mastellone rompió el silencio tras dejar La Serenísima y advirtió a Milei sobre la presión impositiva en la leche
    1

    “No es Vaca Muerta, pero...”: Flavio Mastellone rompió el silencio tras dejar La Serenísima y advirtió a Milei sobre la presión impositiva en la leche

  2. Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026
    2

    Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026

  3. La inquietante advertencia de un exespía de la CIA sobre el avance militar de China
    3

    John Culver: “Los chinos siguen a nuestros portaaviones cada hora de cada día”

  4. Los finalistas de la Champions League ahora se pelean por los goles de Julián Alvarez
    4

    Antes el Arsenal, ahora PSG: el gigante francés sigue los pasos de Julián Alvarez