SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d. - La familia Aldao Becu recuerda a Jorge con mucho cariño y abraza a Inés e hijos y nietos.

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d. - Los Becu O¨farrell acompañan a su familia con cariño.

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d. - Juana Ramos Oromí de Allaria, sus hijos Dolores y Federico, Ernesto y Simona, Macarena y Jorge, Marcos y Vicky, Luz y Jorge, Milagros y Lucho acompañan con cariño y oraciones a Jorge e Inés y su querida familia.

✝ BECU, Jorge. - Alicia y Blaky Freyre junto a sus hijos Hernan, Ana, Paula, Ignacio, Martin y Yanny despiden al querido Jorge y acompañan a Ines e hijos con mucho cariño.

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d., 11-5-2026. - Cantabria S.A. despide a Jorge y acompaña a su Sra. Inés y sus hijos Agustina, Inés y Jorge.

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d., 11-5-2026. - Luis Balza, Marcela y su hija María Luisa acompañan a la Sra. Inés y sus hijos Agustina, Inés y Jorge.

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d., 11-5-2026. - María Mercedes, Mariano Ángel y Matías Balza acompañan a su Sra. Inés y sus hijos Agustina, Inés y Jorge.

Avisos fúnebres

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