Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026

Los 16 jugadores que se impusieron en la cuarta ronda siguen en carrera por el título en el Foro Itálico, entre ellos Jannik Sinner y Alexander Zverev
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Se completó este lunes la tercera ronda del Masters 1000 de Roma y se definieron los 16 tenistas que avanzaron a octavos de final y continúan en carrera por el título del certamen que se desarrolla en el Foro Itálico sobre canchas de polvo de ladrillo.
El italiano Jannik Sinner (1°), máximo favorito al título, venció sin problemas a Alexei Popyrin por 6-2 y 6-0 y sigue camino hacia su sexto Masters 1000 seguido y quinto de la temporada. Además, de ser campeón se convertirá en el segundo jugador en la historia en ganar todos los M1000 del calendario después de Novak Djokovic (3°), eliminado en su debut en el Foro Itálico.
El rival de Sinner será su compatriota Andrea Pellegrino (Q), quien sorprendio a Frances Tiafoe (20°) por 7-6 (8) y 6-1. Además, en la otra llave de la parte alta del cuadro Andrey Rublev (12°) chocará con Nikoloz Basilashvili (Q); y el serbio Hamad Medjedovic, que venció a Mariano Navone por 4-6, 6-3 y 6-4, jugará vs. el español Martín Landaluce (LL).
El único argentino que sigue en carrera es Thiago Tirante, tras superar a Flavio Cobolli (10°) por 6-3 y 6-4. Su próximo escolló será el ruso Daniil Medvedev (7°), quien eliminó a Pablo Llamas Ruiz (Q) por 3-6, 6-4 y 6-2. Lorenzo Musetti (8°) superó a Francisco Cerúndolo (25°) por 7-6 (7) y 6-4 y enfrentará a Casper Ruud (23°); Karen Khachanov (13°) se medirá con Dino Prizmic (Q); Rafael Jódar (32°) con Learner Tien (19°); y Luciano Darderi (18°) con Alexander Zverev (2°), que es el segundo máximo candidato ante la ausencia del campeón de 2025, Carlos Alcaraz.
Cronograma de octavos de final del Masters 1000 de Roma
Martes 12 de mayo
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Jannik Sinner (1°) vs. Andrea Pellegrino (Q) - Desde no antes de las 10 en el Campo Centrale.
- Andrey Rublev (12°) vs. Nikoloz Basilashvili (Q) - Desde no antes de las 10.30 en el BNP Paribas Arena.
- Hamad Medjedovic vs. Martín Landaluce (LL) - Desde no antes de las 12 en el BNP Paribas Arena.
- Thiago Tirante vs. Daniil Medvedev (7°) - Desde no antes de las 15.30 en el Campo Centrale.
- Lorenzo Musetti (8°) vs. Casper Ruud (23°) - A las 6 en el Campo Centrale.
- Karen Khachanov (13°) vs. Dino Prizmic (Q) - A las 6 en el Supertennis Arena.
- Rafael Jódar (32°) vs. Learner Tien (19°) - Desde no antes de las 7.30 en el BNP Paribas Arena.
- Luciano Darderi (18°) vs. Alexander Zverev (2°) - Desde no antes de las 9 en el BNP Paribas Arena.
El cuadro del Masters 1000 de Roma
Todos los partidos de octavos se jugarán este martes 12 de marzo. La actividad comenzará a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmitirán en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Roma
- Rafael Nadal (España) - 10
- Novak Djokovic (Serbia) - 6
- Thomas Muster (Austria) - 3
- Ilie Năstase (Rumania) / Björn Borg (Suecia) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Andrés Gómez (Ecuador) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Alexander Zverev (Alemania) - 2
- Rod Laver (Australia) / Manuel Orantes (España) / Adriano Panatta (Italia) / Raúl Ramírez (México) / Guillermo Vilas (Argentina) / José Luis Clerc (Argentina) / Jimmy Arias (Estados Unidos) / Yannick Noah (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Emilio Sánchez Vicario (España) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Álex Corretja (España) / Marcelo Ríos (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Magnus Norman (Suecia) / Juan Carlos Ferrero (España) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Félix Mantilla (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) - 1
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