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BECU, Jorge,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BECU, Jorge, q.e.p.d., 9-5-2026. - Ceres Tolvas, J. N. Fernández y colaboradores despiden a Jorge y acompañan a su señora e hijos, Agustina, Jorge e Inés, hijos políticos y nietos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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