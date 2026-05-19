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BECU, Jorge,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BECU, Jorge, q.e.p.d., 9-5-2026. - Ceres Tolvas, J. N. Fernández y colaboradores despiden a Jorge y acompañan a su señora e hijos, Agustina, Jorge e Inés, hijos políticos y nietos en este triste momento.

Avisos fúnebres
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