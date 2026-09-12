SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BELLANDE, Jorge Horacio, Tte. Cnel. (R). - Su mujer Silvia, las Pampitas, sus yernos, sus nietos y bisnietos, despiden con profundo amor a su querido Pampa. Gracias por una vida llena de amor y por tantos momentos felices, lo vamos a extrañar y lo llevaremos por siempre en el corazón.

✝ BELLANDE, Jorge Horacio, Tcnel. (R.), q.e.p.d. - Susana y Gustavo Von Borowski despiden al querido Pampa y acompañan a Silvia y familia en este triste momento.

✝ BELLANDE, Jorge Horacio, Tcnel. (R.), q.e.p.d. - Mónica y Nicolás Robbio Pacheco, Cristina y Tcnel. (R.) Enrique Dietrich, despiden con gran cariño al Pampa y abrazan a Silvia y familia.

Avisos fúnebres

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