¿Cómo es posible que un fármaco para el corazón que generaba tanta ilusión cayera estrepitosamente?

Hasta el viernes pasado, los cardiólogos pensaban que estaban al borde de una nueva frontera en el tratamiento de las enfermedades cardíacas.

Tres empresas estaban realizando grandes ensayos clínicos con fármacos experimentales que reducen los niveles de una proteína sanguínea, la lipoproteína (a) (Lp(a)), considerada la causa de los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. Los médicos esperaban ansiosos los resultados, con la esperanza de que el fármaco pudiera ser tan importante como una estatina.

Cuando Novartis, la primera empresa en completar su ensayo, anunció sus resultados a última hora de la tarde del viernes pasado, después del cierre de los mercados, los cardiólogos quedaron conmocionados. El fármaco podía reducir los niveles de Lp(a) en un 80%, pero no evitó ataques cardíacos ni accidentes cerebrovasculares. Había fracasado.

“Hay algo que no entendemos aquí”, dijo el Dr. John Alexander, cardiólogo de Duke. Los cardiólogos ven habitualmente pacientes que han sufrido ataques cardíacos a pesar de que sus niveles de colesterol y presión arterial son bajos. No tienen diabetes ni obesidad, y tampoco fuman. Sin embargo, con demasiada frecuencia, tienen niveles altos de Lp(a).

Alrededor del 20% de los estadounidenses tienen niveles elevados; las personas con los niveles más altos de la proteína pueden tener el doble o el triple de riesgo de sufrir un ataque cardíaco.

Por lo tanto, no había duda de que la Lp(a) era importante. Los cardiólogos esperaban que un fármaco para reducir el nivel de la proteína pudiera proporcionar una forma para que estos pacientes se protegieran.

Pero el fracaso del estudio de Novartis planteó una posibilidad incómoda: tal vez la Lp(a) no sea una causa de enfermedad cardíaca, sino que sea un marcador de riesgo de enfermedad cardíaca, como las canas son una señal de envejecimiento.

Si la Lp(a) es un marcador, ¿qué está marcando? ¿Existe otra causa de enfermedad cardíaca en la que nadie haya pensado?

Esa es “la pregunta persistente que todos estamos considerando”, dijo el Dr. David Maron, presidente de la Sociedad Estadounidense de Cardiología Preventiva. Tampoco puede haber una respuesta fácil. “Quizás nos engañamos al pensar que esto sería simple”, dijo el Dr. Alexander.

Aun así, muchos investigadores no están listos para descartar la hipótesis de la Lp(a), diciendo que podría haber otras explicaciones para el fracaso y que necesitan analizar de cerca los datos del estudio. La empresa no proporcionará el conjunto completo de datos hasta que se presente en la reunión de la Asociación Estadounidense del Corazón, en noviembre.

“Todavía tenemos mucho que aprender”, dijo la Dra. Sadiya Khan, cardióloga de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

Los cardiólogos dicen que tienen buenas razones para pensar que los niveles altos de Lp(a) causan enfermedades cardíacas. La proteína sanguínea se inserta en las paredes de las arterias y puede causar inflamación y coagulación sanguínea.

Una posible explicación para el fracaso del estudio, dijo el Dr. Daniel Rader, especialista en lípidos de la Universidad de Pensilvania, podría ser que involucró al tipo incorrecto de pacientes. Los participantes eran personas con niveles muy altos de Lp(a) que ya habían sufrido ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. La esperanza era que reducir la Lp(a) evitaría futuros eventos.

Los estudios se realizan en una población de pacientes que es más propensa a los ataques cardíacos porque es más fácil ver si esos pacientes están protegidos. Pero, dijo el Dr. Rader, podría ser demasiado tarde para ayudarlos. El grupo adecuado para probar podría ser personas con alto riesgo de enfermedad cardíaca que aún no han tenido un ataque cardíaco. O tal vez, dijo, reducir la Lp(a) en un 80% no es suficiente.

Pero si la Lp(a) no desempeña un papel importante en causar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares recurrentes en personas que ya tienen enfermedades cardíacas, ¿qué es, entonces, el factor determinante?

El Dr. Harlan Krumholz, cardiólogo de Yale, tiene una idea diferente. Los niveles de colesterol y los niveles de presión arterial, señala, pueden ser bajos durante décadas y luego dispararse más adelante en la vida. Pero los niveles altos de Lp(a) están determinados por la genética y no varían.

“Estás atrapado con tu nivel de Lp(a)”, dijo el Dr. Krumholz. Cualquiera que sea el nivel, no va a cambiar por sí solo. Por lo tanto, reducirlo en la edad adulta podría ser ineficaz porque es demasiado tarde para marcar una diferencia. Tal vez, dijo, una persona tendría que tomar un fármaco para reducir la Lp(a) durante 20 años o incluso desde el nacimiento.

Otros estudios de fármacos que se dirigen a la Lp(a) por parte de las compañías farmacéuticas Lilly y Amgen todavía están en curso, y esos estudios serán cruciales para determinar si reducir esos niveles es útil, dijeron los cardiólogos.

Si esos otros estudios son negativos, dijo el Dr. Rader, “no estoy seguro de que veamos mucho entusiasmo por la Lp(a)”.

Por Gina Kolata