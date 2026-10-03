SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BELLUSCIO, Augusto C., Dr., q.e.p.d. - Editorial Astrea participa con dolor el deceso de su autor y amigo, y acompaña a Zelmira, Inés y Guillermo en este momento.

BELLUSCIO, Augusto C., q.e.p.d., falleció el 2-10-2026. - Aída Kemelmajer de Carlucci y Marisa Herrera participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido colega, profesor y maestro del derecho civil, y acompañan a su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa