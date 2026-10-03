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BELLUSCIO, Augusto C.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BELLUSCIO, Augusto C., Dr., q.e.p.d. - Editorial Astrea participa con dolor el deceso de su autor y amigo, y acompaña a Zelmira, Inés y Guillermo en este momento.
BELLUSCIO, Augusto C., q.e.p.d., falleció el 2-10-2026. - Aída Kemelmajer de Carlucci y Marisa Herrera participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido colega, profesor y maestro del derecho civil, y acompañan a su familia en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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